EUA e Japão não chegam a acordo sobre aço Representantes dos EUA e do Japão não conseguiram chegar a um acordo sobre as tarifas protecionistas norte-americanas sobre o aço. Como resultado, o Japão deverá enviar à Organização Mundial do Comércio (OMC) a notificação de que pretende tomar medidas retaliatórias contra os EUA. Segundo o jornal Mainichi Shimbun e a agência Kyodo, o ministro do Comércio do Japão, Takeo Hiranuma, chegou a telefonar de Paris, onde participa da reunião da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para o chefe do escritório de Representação Comercial dos EUA (USTR), Robert Zoellick, numa tentativa de obter alguma medida compensatória para as tarifas impostas a produtos de aço japoneses. A conversa, porém, não aproximou as duas partes porque Zoellick recusou-se a reduzir tarifas sobre outras exportações japonesas para os EUA ou a conceder uma prorrogação de isenções para os produtos de aço. O prazo para que o Japão apresente à OMC o plano de impor tarifas retaliatórias contra os EUA se esgota nesta sexta-feira e a notificação deverá ser apresentada, disse.