EUA e UE trocam acusações sobre bloqueio da Rodada de Doha A União Européia (UE) e os Estados Unidos trocaram acusações nesta quinta-feira sobre as concessões em agricultura e indústria que as duas partes consideram insuficientes para que avancem as conversas da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Mais de 60 ministros de Comércio dos 149 países-membros da OMC reúnem-se de hoje ao dia 2 de julho em Genebra para tentar desbloquear a Rodada do Desenvolvimento de Doha, negociada há quase cinco anos. O diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, marcou a reunião para que os países negociem os números e fórmulas a serem utilizadas na aplicação das reduções tarifárias sobre as importações de bens agrícolas e industriais. Ele alertou a todos que chegou a "hora da verdade" e que não há tempo para adiar mais as decisões sem arriscar o conjunto do processo. "Todos sabemos que a Rodada de Doha está em um ponto crucial", disse o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, que reiterou que a posição da UE já é conhecida, mas acrescentou que Bruxelas "está preparada para se movimentar se os outros o fizerem". Ele disse que os países-membros da UE estão preparados para melhorar a oferta em acesso a mercados agrícolas de forma significativa, aproximando-se da proposta do Grupo dos Vinte (G-20, formados por países em desenvolvimento) se as circunstâncias forem apropriadas. Para a comissária européia de Agricultura, Mariann Fisher Boel, "as ofertas cosméticas" são insuficientes. "Queremos cortes reais em subsídios domésticos por parte dos Estados Unidos", afirmou. Bruxelas propõe uma redução média de 39% das tarifas sobre as importações de produtos agrícolas, enquanto o G-20 quer um corte de 54%. "A UE não veio preparada para encerrar as negociações", disseram fontes diplomáticas americanas, que também indicaram que a oferta do G-20 "não proporciona verdadeiros cortes de tarifas no acesso aos mercados". A oferta do G-20, grupo liderado pelo Brasil, está no centro das atenções, pois enquanto os EUA a consideram insuficiente, alguns países-membros da UE acham que a proposta vai além do que a Comissão Européia pode fazer. Para Lamy, a oferta do G-20 pode representar um terreno médio para o entendimento. As fontes americanas expressaram suas reservas à oferta do G-20 para o acesso aos mercados agrícolas, e disseram que, se as reduções propostas fossem aplicadas no caso da Índia, por exemplo, que tem um pico tarifário de 140%, as tarifas ainda chegariam a 70%. A oferta de Mandelson foi rejeitada por alguns dos membros da UE, como França e Espanha. A ministra do Comércio francesa, Christine Lagarde, e sua colega espanhola da Agricultura, Elena Espinosa, consideraram que a proposta está fora da competência da Comissão Européia. O Grupo dos Dez (G-10), que reúne países industrializados e importadores de alimentos, rejeitou a aproximação do negociador europeu com as propostas do G-20. "A proposta do G-20 vai além do que consideramos aceitável. Não é um bom ponto de partida", afirmou Joseph Deiss, coordenador do Grupo e ministro da Economia da Suíça. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Celso Amorim, expressou pessimismo com o andamento das negociações, que na sua opinião, "não se aproximam do resultado necessário". O chanceler brasileiro considerou que, apesar da "boa vontade nas várias partes, o abismo não parece diminuir" com relação "há dois ou três meses", e lamentou que os grandes atores, como a UE e os EUA, tentem fazer com que "o peso da negociação recaia sobre os países em desenvolvimento".