EUA excluem 6 produtos siderúrgicos de salvaguardas O governo americano divulgou nesta sexta-feira a primeira lista de exclusão de produtos afetados pelas medidas de salvaguarda à importação de siderúrgicos. São seis itens do setor que, de acordo com fontes da diplomacia brasileira, não atendem aos pedidos prioritários encaminhados pelo Brasil. Na avaliação preliminar do governo, a lista dá um sinal de que os Estados Unidos podem vir a satisfazer as solicitações brasileiras de aumento da cota-tarifária para os produtos semi-acabados e de isenção de outros itens de produtos siderúrgicos acabados. Os seis produtos excluídos, de acordo com a portaria publicada pela Representação dos Estados Unidos para o Comércio (USTR, em inglês), no Federal Register (o Diário Oficial americano), são: fio-máquina para rolamentos, um tipo especial de folha de flandres, NST490, non-oriented electrical steel, battery grade steel e placas semi-acabadas universais. Com esta lista, os Estados Unidos atendem aos pedidos formulados por países como a Finlândia. O USTR ainda alterou a cota tarifária para as fitas a quente, em atendimento a uma solicitação da Austrália. Com isso, o governo americano mostrou-se mais flexível com relação a um total de sete dos itens do setor siderúrgico. ?Sabemos que os nossos pedidos estão sendo estudados. Pelo visto, ainda não foram contemplados?, afirmou uma das fontes. ?Mas ainda temos os dos prazos.? Em princípio, o governo americano pode alterar as regras das medidas de salvaguarda, como fez com o fio-máquina para a Austrália, até o próximo dia 14, quando vence o prazo de 40 dias para realizar as consultas com os países afetados. Nesse limite de tempo se encaixaria o pedido do Brasil de aumento da cota tarifária de 2,5 milhões de toneladas métricas de semi-acabados para 3,5 milhões de toneladas. A prioridade do País é conseguir melhorar o acesso principalmente para o ultra low carbon, um tipo especial de placa de aço. Outro prazo que está correndo desde o último dia 5 de fevereiro, quando os Estados Unidos anunciaram a aplicação das salvaguardas, é o das exclusões de produtos dessas medidas. O limite será o próximo dia 3 de julho. Ao longo desse período, o Brasil espera conseguir a isenção de outros itens de produtos acabados da sobretaxa que lhes foi imposta. O sinal americano emitido nesta sexta tende a aumentar as expectativas dos negociadores brasileiros, que optaram por não apresentar queixa formal contra a iniciativa dos Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio (OMC) e insistir em um resultado mais favorável nas conversas bilaterais.