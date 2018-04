EUA excluem mais 37 produtos de aço das sobretaxas O governo dos EUA anunciou a exclusão de mais 37 produtos de aço das sobretaxas de salvaguarda impostas em março e deverá anunciar mais exclusões até o dia 31 de agosto. A representação comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) e o Departamento de Comércio divulgaram um comunicado conjunto anunciando as exclusões, que agora sobem para um total de 298 categorias de produtos. Segundo o USTR, os produtos excluídos hoje não estão suficientemente disponíveis dentro do país e as exclusões não vão diminuir a eficácia das salvaguardas. A União Européia e o Japão estão esperando para que os EUA concluam o processo de revisão das exclusões este mês antes de decidir a respeito da imposição de tarifas retaliatórias. Entre os produtos, estão dois pedidos relacionados a placas de aço com volume anual de 250 mil toneladas cada um. De acordo com a determinação do presidente Bush de março, as importações de placas de aço estão sujeitas a sobretaxas quando excederem um total de 4,9 milhões de toneladas durante o primeiro dos três anos de validade das sobretaxas, aumentando para 5,4 milhões no segundo e para 5,8 milhões no terceiro ano. O Brasil tem sido um dos maiores fornecedores de placas de aço aos EUA nos últimos anos. Muitas das exclusões até agora têm beneficiado o setor automobilístico dos EUA. Entretanto, um dos maiores pedidos feitos no setor, pela DaimlerChrysler AG, ainda não foi atendido. Reação no Brasil Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro recebeu com "satisfação" a notícia da exclusão de produtos siderúrgicos brasileiros das medidas de salvaguardas. Mas destacou que essa concessão não será suficiente para recompor os embarques brasileiros desses itens. De acordo com manifestações anteriores do Itamaraty, o fato de o governo americano ter atendido a essa demanda do Brasil não deverá alterar a decisão do País de manter seu contencioso contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC), por conta das medidas de proteção a sua indústria siderúrgica. A nota, entretanto, não mencionou a continuidade da controvérsia nem a descartou diretamente. O texto apenas indica que o diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos em torno da questão siderúrgica tenderá a melhorar, e que a iniciativa americana de excluir novos produtos atenua as distorções provocadas pelas salvaguardas no mercado mundial, e "prenuncia a eliminação completa dessas barreiras no mais breve prazo". "Embora fique aquém dos níveis tidos como necessários para permitir o fluxo adequado de exportações para o mercado norte-americano, constitui demonstração do interesse do governo dos Estados Unidos em atender a pleitos específicos da indústria brasileira e de preservar assim o diálogo positivo que os dois governos vêm mantendo sobre o assunto", afirma a nota. O Itamaraty ressaltou ainda que figuram na lista americana de exclusão das salvaguardas produtos semi-acabados de interesse do exportador brasileiro. Mais especificamente, o Ultra Low Carbon (placas de baixo teor de carbono), que é embarcado por companhias brasileiras para suas subsidiárias nos Estados Unidos ou para outras siderúrgicas americanas que passaram por processos de reestruturação. De acordo com o texto, a exclusão desses produtos foi discutida há duas semanas pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, com o representante da Casa Branca para o Comércio, Robert Zoellick. O apelo vinha sendo feito desde a aplicação das salvaguardas, em março. Hoje pela manhã, o próprio Zoellick telefonou para Lafer para comunicar que o ULC estaria na lista.