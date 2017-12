EUA expressam decepção com fracasso das negociações em Genebra Os Estados Unidos expressaram hoje sua "decepção" com o fracasso do G-6 - Estados Unido, Brasil, Índia, Estados Unidos, União Européia, Japão e Austrália - na tentativa de tirar da estagnação as negociações da Rodada do desenvolvimento de Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Nós nos sentimos muito decepcionados por não ter conseguido um acordo na noite passada no Grupo dos Seis" (G-6), disse hoje a principal negociadora americana, a representante de Comércio, Susan Schwab. Ela pediu que "ninguém caia na tentação de retirar as ofertas que há sobre a mesa". Os países que formam o G-6, como algumas das maiores potências comerciais do mundo, iniciaram no domingo uma série de contatos intensivos na busca de um acordo sobre as fórmulas para aplicar reduções tarifárias sobre os produtos agrícolas e industriais. Após 16 horas de negociações, entretanto, a reunião terminou sem acordo.