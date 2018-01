EUA expressam satisfação com cúpula da Apec Os Estados Unidos expressaram hoje sua satisfação pela declaração final da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia Pacífico (Apec), que inclui um compromisso de seus membros sobre a Rodada de Doha e uma solicitação para que os países da região Ásia-Pacífico criem uma área de livre-comércio. Em comunicado paralelo à declaração da Apec, a Casa Branca destacou o compromisso dos líderes da Ásia-Pacífico para "implicar pessoalmente na conquista de avanços na rodada de Doha". Segundo a Casa Branca, os líderes da Apec "enviaram a mensagem de que estão dispostos a avançar além das posições atuais, para ultrapassar o ponto morto, além de solicitar aos líderes de outras regiões a serem igualmente ousados". O comunicado americano destaca também a decisão de abrir contatos exploratórios para criar uma Área de Livre-Comércio da Ásia-Pacífico. Os funcionários encarregados por esses contatos informarão a seus líderes os resultados na próxima cúpula da Apec, em setembro de 2007. A declaração final inclui também um compromisso para a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a melhoraria da resposta às crises sanitárias na região, como a que geraria uma pandemia da gripe aviária. Os líderes também expressaram sua oposição "taxativa" ao tráfico de armas de destruição em massa. Além disso, os líderes da Apec mostraram sua "séria preocupação" com o programa nuclear norte-coreano e seu recente teste atômico, em declaração lida pela Presidência vietnamita em reunião a portas fechadas, e que será divulgada em entrevista coletiva. "Expressamos nossa forte preocupação pelo lançamento de mísseis em 4 e 5 de julho e pelo teste nuclear de 9 de outubro realizado pela Coréia do Norte, que indicam uma clara ameaça a nosso interesse comum de paz e segurança e o nosso objetivo comum de conseguir uma península da Coréia livre de armas nucleares", assinala a versão oral da declaração que circula entre a imprensa em Hanói. Os EUA fixaram como um de seus objetivos para a cúpula conseguir uma maior pressão dos aliados asiáticos para persuadir a Coréia do Norte a suspender seu programa nuclear.