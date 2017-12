EUA fazem proposta para reativar Rodada de Doha O chefe do escritório de Representação Comercial dos EUA (USTR), Robert Zoellick, enviou uma carta aos 146 países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) com propostas visando ressuscitar as negociações globais de livre comércio. A proposta é menos ambiciosa do que a agenda apresentada na chamada Rodada de Doha, que naufragou na reunião da OMC em Cancún (México), em setembro do ano passado. Em sua carta, Zoellick propõe a eliminação rápida de todos os subsídios à exportação de produtos agrícolas e a redução de tarifas de importação de mercadorias. Ela exclui temas que haviam sido rejeitados pelo chamado Grupo dos 20 (que inclui Brasil, Índia, China e outros países em desenvolvimento). O chefe do USTR escreve que os EUA esperam que 2004 seja "um ano que supere as expectativas" e anuncia que pretende visitar vários países da América Latina, da Europa e da Ásia em fevereiro. "No nível mais fundamental, acredito que teremos maior probabilidade de sucesso se focalizarmos nosso trabalho nos tópicos centrais de acesso aos mercados: agricultura, mercadorias e serviços", diz a carta. Para Zoellick, o ingrediente-chave para o sucesso da proposta é que os países em desenvolvimento concordem com a eliminação de todos os subsídios à exportação de produtos agrícolas numa certa data. Elogios O embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, representante do Brasil na OMC, elogiou a proposta de reativação das negociações da Rodada de Doha. "Consideramos positivo que os EUA tenham demonstrado seu compromisso com a agenda do comércio global. Mas agora nós temos que olhar a substância da proposta. É difícil fazer uma análise neste momento, porque esta é uma questão muito tensa", disse o embaixador em entrevista á Dow Jones em Genebra. Já a porta-voz da União Européia para questões de comércio, Arancha González, afirmou em Bruxelas que "o valor dessa carta (de Zoellick) é enorme. Ela mostra claramente que este não será um ano perdido". As informações são da Dow Jones.