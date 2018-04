EUA fecham 54o banco no país

A Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) informou que o First Piedmont Bank tinha 115 milhões de dólares em ativos e cerca de 109 milhões de dólares em depósitos.

O fechamento deve custar ao fundo de seguros da FDIC 29 milhões de dólares.

O First American Bank e o Trust Co de Athens, Geórgia, concordaram em assumir os depósitos do First Piedmont Bank, cujas agências abrirão na segunda-feira sob a marca do First American Bank and Trust Co.

(Reportagem de Richard Cowan)