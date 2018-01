EUA formalizam na OMC o fim das tarifas industriais até 2015 Os Estados Unidos apresentaram nesta segunda-feira à Organização Mundial do Comércio (OMC) uma proposta de eliminar todas as tarifas industriais até 2015. Apesar da tentativa dos EUA em demonstrar que a idéia pode dar impulso ao desenvolvimento dos países mais pobres, vários governos, entre eles o Brasil, alertam que a proposta não resolve o problema de acesso a mercados enfrentados pelas economias em desenvolvimento. O governo norte-americano argumenta que o projeto inclui a abertura de tarifas para o setor têxtil e de calçados, exportações que poderiam beneficiar o Brasil. Além disso, os EUA garantem que a idéia tiraria cerca de 300 milhões de pessoas da pobreza em todo o mundo. A eliminação de tarifas ainda traria ganhos de US$ 500 bilhões às economias em desenvolvimento. Para o Itamaraty, os maiores obstáculos para que os produtos exportados pelo País tenham acesso aos mercados das economias ricas não são as tarifas de importação, mas as barreiras como salvaguardas, cotas, exigências técnicas e medidas antidumping (preços menores do que o custo do produto). Os norte-americanos já cobram tarifas relativamente baixas para produtos industriais e reduzir um pouco mais as taxas não representaria um grande esforço para o país. "Resta saber o que farão para eliminar os outros obstáculos ao comércio", afirma um diplomata brasileiro. Segundo a proposta norte-americana, os países teriam até 2010 para eliminar todas as tarifas de até 5%. Em um segundo momento, os governos teriam até 2015 para eliminar o restante das tarifas, inclusive os picos tarifários. No caso do Brasil, a média tarifária, que hoje é de 13%, seria reduzida para 4% em 2010, e eliminada em 2015. Para os norte-americanos, a redução seria de uma média atual de 4,5% para 2%, em 2010. A União Européia e o Japão já se declararam contrários à proposta, alegando que se deveria dar aos países em desenvolvimento mais abertura para eliminar as tarifas. Por enquanto, os únicos a apoiarem a proposta dos EUA são os governos de Hong-Kong, Cingapura e Nova Zelândia, numa demonstração de que os norte-americanos terão dificuldades para convencer a comunidade internacional a aceitar a idéia.