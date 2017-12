EUA garantem que rês com mal da vaca louca veio do Canadá O Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA) confirmou hoje (29) que a vaca que contraiu a encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou mal da vaca louca, numa fazenda no Estado de Washington foi importada da Província de Alberta, no Canadá, em 2001, com mais oito animais. Foi nessa província que, em maio desde ano, foi constatado um caso de EEB num animal. Mas no total, o lote importado era de 81 reses. A constatação de que o animal não nasceu nos EUA levou os produtores americanos de carne bovina a exortar os países que suspenderam as importações desse produto a reabrirem suas fronteiras. Mas o Japão, principal importador, recusou-se a fazer isso, prometendo enviar uma equipe aos EUA, em janeiro, para obter mais informações sobre o caso. Ron DeHaven, veterinário-chefe do USDA, disse que a sua equipe checou novamente suas anotações, no fim de semana, e estabeleceu a data de importação do animal como abril de 1997. Sábado, informou-se que a importação havia sido feita em agosto de 2001. Agora, o departamento está tentando localizar as outras oito vacas importadas que estavam no mesmo lote daquela infectada. No momento, as autoridades estão procurando em oito Estados e na ilha de Guam a carne do animal doente. Segundo os cientistas, só contrai uma variante do Mal de Creutzfeldt-Jakob (decorrente da ingestão do animal infectado) quem ingerir os miolos ou partes do sistema nervoso, e não os cortes normais da carne bovina. Os sintomas dessa doença são perda parcial da visão e da coordenação e comportamento depressivo. Ela é sempre fatal. Na década de 90, 137 britânicos morreram desse mal. Hoje, o primeiro-ministro da Província de Alberta, Ralph Klein disse que os Estados Unidos e o Canadá devem parar de discutir e trabalharem juntos para resolver o problema. Quando o governo canadense informou que havia detectado um animal portador da EEB, o USDA pôs em prática um programa voluntário de verificação da carne bovina destinada à exportação que compreendia precauções e exames adicionais. Segundo De Haven, a vaca com EEB deu três crias - uma nasceu morta, a outra continua no rebanho onde sua mãe viveu e a terceira está numa fazenda de engorda e foi posta isolada. De acordo com o USDA, os tecidos do sistema nervoso central da portadora do mal da vaca louca não entraram na corrente de alimentação humana. A maioria dos cientistas afirma que esses tecidos, como a espinha dorsal e o cérebro, concentram o agente da EEB. Enquanto isso, a oposição democrata e grupos de consumidores estão criticando a política de prevenção ao mal da vaca louca aplicada pelo governo Bush. Eles pedem a ampliação dramática do exame de reses - este ano foram feitos testes em 20 mil animais, e os EUA têm 96 milhões de bois e vacas.