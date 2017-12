GM é processada nos EUA por suposta fraude em testes de poluentes de caminhões

A General Motors foi acusada, em um processo movido por donos de caminhões a diesel, de usar um software para fraudar testes e com isso realizar emissões em níveis ilegais nos Estados Unidos. Proprietários do Chevrolet Silverado e do GMC Sierra Duramax abriram processo contra a montadora nesta quinta-feira, 25, em um tribunal federal de Detroit.

O processo tem como alvo mais de 705 mil veículos estimados nas ruas, com modelos entre 2011 e 2016. A GM afirmou que as alegações contra as empresas são "sem base" e que se defenderá "vigorosamente". A montadora disse que os veículos estão de acordo com todas as regulações do país.

O litígio é lançado após o Departamento de Justiça dos EUA abrir um processo civil contra a Fiat Chrysler Automobiles, na terça-feira, acusando-a de trapacear em testes de emissões de motores a diesel. A Fiat negou que tenha usado um software ilegal para burlar os reguladores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LEIA TAMBÉM: Participação das 3 maiores montadoras cai de 70,2% para 43,6% em uma década

A Volkswagen, por sua vez, admitiu a culpa para resolver uma investigação similar nos EUA. Os acordos da Volks com consumidores, concessionárias, reguladores, procuradores-gerais estaduais e promotores dos EUA totalizaram mais de US$ 25 bilhões, dependendo de quantos veículos a companhia comprar de volta/DOW JONES NEWSWIRES.