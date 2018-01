EUA impõem cota de importação para tecidos da China O governo dos Estados Unidos decidiu impor cotas temporárias às importações de produtos têxteis chineses. As companhias norte-americanas solicitaram a medida com base no acordo de acesso da China à Organização Mundial do Comércio, que permite a adoção de cotas temporárias, caso as importações de produtos chineses estejam causando danos ao mercado local. Para o secretário do Comércio dos EUA, Don Evans, "a existência desse mecanismo de salvaguarda é um instrumento importante para facilitar a transição da China para a OMC". Agora, os EUA devem resolver a questão com o governo chinês e conquistar um resultado benéfico para os dois países. "Eu acredito que isso permitirá um avanço nos nossos negócios com a China. Nenhum mercado opera de maneira justa sem o diálogo aberto", disse.