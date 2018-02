EUA iniciaram recuperação econômica, diz O?Neill O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, afirmou, nesta segunda-feira, que, de acordo com as evidências disponíveis, a economia dos EUA está iniciando sua recuperação. "Acredito que há várias evidências de que os EUA estão nos estágios iniciais de um período de recuperação econômica", disse o secretário, em almoço com executivos, na Chicago Mercantile Exchange. Segundo O´Neill, o governo Bush acredita que é importante não deixar passar esse estágio inicial de recuperação. Para isso, acrescentou, as prioridades seriam um pacote de estímulo, a adoção de uma legislação específica sobre seguros aplicada a casos de terrorismo e a concessão da autoridade "fast track" ao presidente, para negociar acordos comerciais com outros países. As declarações de O´Neill foram feitas antes do almoço, que foi a portas fechadas. Além de 16 executivos, também participou do almoço o presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Michael Moskow. Antes de deixar a cidade, nesta segunda à noite, o secretário do Tesouro visitaria os principais jornais locais e discursaria num evento do Economic Club de Chicago.