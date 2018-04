EUA investigam empresas por manipulação de preços A Comissão Federal Reguladora de Energia dos EUA (Ferc) anunciou que vai iniciar novas investigações para verificar se três subsidiárias da Enron e outras duas empresas manipularam os preços da energia durante a crise de abastecimento que afetou a Costa Oeste do país, em 2000 e 2001. Em relatório preliminar encaminhado ao Congresso, a Ferc diz que os dados já coletados sugerem má conduta da Enron Power Marketing Inc., da Enron Capital and Trade Resources Corp. e da Portland General Electric Co., subsidiárias da Enron Corp., e também da Avista Corp. e da El Paso Electric Co. A Ferc também anunciou que, além das investigações iniciadas em fevereiro, está iniciando um inquérito de acordo com a Seção 206 da Lei Federal de Energia, para determinar se as cinco empresas citadas deverão ser punidas com medidas que poderão chegar ao confisco de lucros. "As estratégias comerciais da Enron envolviam práticas enganosas, entre elas o fornecimento de informações falsas", diz o comunicado da Ferc.