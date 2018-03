EUA investigam possível caso de vaca louca O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) anunciou nesta sexta-feira que há a suspeita de um segundo caso de vaca louca no país. Segundo a agência, um exame para identificação da doença apresentou resultado "não conclusivo". Um segundo teste será realizado novamente por um laboratório federal de Iowa, onde há equipamentos mais sofisticados, para determinar se o animal estava contaminado ou não. Pesquisadores do USDA explicaram há grandes chances dos testes apresentarem resultado falso-positivo. O USDA informou que o animal abatido não chegou a ser comercializado. O país registrou o primeiro caso da doença em dezembro do ano passado e, desde então, tem realizado testes de vaca louca por amostragem. A doença é conhecida cientificamente por encefalopatia espongiforme bovina (EEB). As informações são da Dow Jones.