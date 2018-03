EUA isentam 295 derivados de aço de alíquota de importação O Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) e o Departamento de Comércio norte-americano decidiram ontem à noite isentar de alíquotas de importação 295 produtos derivados do aço, que, desde março do ano passado, haviam sido sobretaxados. Em comunicado conjunto, os dois organismos de comércio dos EUA argumentaram que a alíquota de importação desses produtos foi eliminada porque "verificou-se que não estão disponíveis em quantidade suficiente entre os produtores norte-americanos e a isenção não afetará a eficácia das medidas de proteção dos produtos siderúrgicos do país". No ano passado, os EUA haviam decidido aumentar de 8% para 30% as tarifas de importação para o aço, sob a condição da Organização Mundial do Comércio (OMC) de a decisão ser temporária. Desde então, as demandas externas e internas de isenção vinham sendo examinadas caso a caso.