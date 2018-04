EUA lançam novo plano de resgate financeiro de US$ 1,5 tri

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, anunciou nesta terça-feira um plano de resgate do sistema financeiro que prevê um gasto de US$ 1,5 trilhão para ajudar bancos em dificuldades e melhorar a oferta de crédito no país. A iniciativa, chamada de Pacote de Estabilidade Financeira, prevê um aumento de US$ 200 bilhões para US$ 1 trilhão nas verbas de um programa de empréstimos do Federal Reserve Bank (FED, o Banco Central americano). O pacote prevê uma ampliação desse programa do FED, anunciado originalmente em novembro para ajudar pequenos empresários, estudantes e consumidores. Além disso, US$ 500 bilhões do plano de Geithner serão destinados a uma espécie de fundo de investimento público e privado que irá comprar papéis podres de instituições em dificuldades. De acordo com o secretário, a capacidade de investimento desse fundo poderá ser ampliada para US$ 1 trilhão. "Nós estamos agora explorando uma gama de diferentes estruturas e vamos buscar a opinião da opinião pública à medida que desenvolvamos esse programa", disse Geithner. "Neste momento, partes críticas de nosso sistema financeiro estão danificadas", explicou. "Em vez de catalisar a recuperação, o sistema financeiro está trabalhando contra recuperação, e essa é uma dinâmica perigosa que nós precisamos mudar." Geithner disse que o plano deve criar novos empregos e restaurar o fluxo de crédito para empresas e pessoas físicas. No entanto, ele advertiu que o plano envolve riscos, pode demorar para funcionar e que os Estados Unidos ainda pode passar por períodos em que a situação da economia poderá piorar. O anúncio do secretário do Tesouro foi feito no mesmo dia em que o Senado americano aprovou, por 61 votos a 37, um pacote de estímulo econômico que o presidente americano, Barack Obama, diz ser vital reverter os efeitos da crise econômica no país. O pacote, de US$ 838 bilhões, deve agora ser modificado em reuniões entre membros do Senado e da Câmara dos Representantes - que aprovou a proposta anteriormente, mas em uma versão diferente da submetida a votação pelos senadores - antes de seguir para sanção presidencial. As propostas aprovadas pelo Senado e pela Câmara são parecidas, mas há diferenças importantes no tocante às prioridades de gasto e a uma proposta de expansão do programa de assistência médica federal Medicaid. O pacote aprovado pela Câmara também prevê mais verbas para escolas e governos locais, enquanto o texto do Senado prevê mais cortes nos impostos. Outra diferença é em relação à cláusula "Buy American" (compre produtos americanos, em tradução livre), que previa que somente aço, minério de ferro e manufaturados produzidos nos Estados Unidos poderiam ser usados em projetos contemplados pelo pacote. Na semana passada, o Senado decidiu amenizar a cláusula, acusada de ser protecionista, ressaltando que a restrição "deve ser aplicada de uma maneira que contemple as obrigações dos Estados Unidos em acordos internacionais". Leia mais na BBC Brasil: Senado dos EUA ameniza cláusula de preferência por produtos americanos Obama acredita que o pacote possibilitará a criação de até quatro milhões de empregos no país. O presidente americano já disse que espera poder sancioná-lo até no máximo o dia 16 de fevereiro, segunda-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.