EUA mantêm juros em 1,25% por ano Os juros básicos da economia dos Estados Unidos foram mantidos em 1,25% ao ano, segundo decidiu desta tarde o Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. É a taxa mais baixa em 41 anos. A decisão foi por unanimidade. A Fed não indicou tendência nem de alta, nem de baixa. Segundo o BC norte-americano, a economia ainda está se esforçando para sair do ponto fraco. O Comitê de Mercado Aberto do Fed (Fomc) disse que o risco de uma nova recessão econômica continua "equilibrado" com o risco de inflação, sugerindo que não há necessidade adicional para um corte adicional no juro. A diretoria do Fed também decidiu deixar a simbólica taxa de redesconto (usada entre os bancos) inalterada em 0,75% ao ano. "O Comitê continua a acreditar que essa posição acomodativa de política monetária, combinada com o ainda robusto crescimento adjacente na produtividade, está proporcionando um importante suporte para a atividade econômica", diz a nota divulgada pelo Fomc. "O número limitado de indicadores econômicos que saíram desde a reunião de novembro, em seu conjunto, não é inconsistente com o fato de a economia estar se esforçando para sair do atual momento de fragilidade". A decisão do Fed de manter as taxas de juro estáveis era amplamente esperada por Wall Street. A pesquisa Dow Jones/CNBC entre os 20 bancos que negociam com o BC mostrou que todos esperavam que o Fed deixasse o juro estável e mantivesse sua avaliação de que os riscos para a economia estavam equilibrados entre inflação e crescimento lento. O Fomc tem oito reuniões marcadas para o ano de 2003. Eles serão em 28/29 de janeiro, 18 de março, 6 de maio, 24/25 de junho, 12 de agosto, 16 de setembro, 28 de outubro e 9 de dezembro. Veja a íntegra da nota do Fed O Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje manter a meta para a taxa dos Federal Funds inalterada em 1,25%. O Comitê continua a acreditar que essa posição acomodativa da política monetária, aliada a um crescimento subjacente ainda robusto da produtividade, está dando um apoio importante para a atividade econômica. O limitado número de indicadores econômicos que saíram depois da reunião de novembro, em seu conjunto, não é inconsistente com o fato de a economia estar se esforçando para sair do atual momento de fragilidade. Nessas circunstâncias, o Comitê credita que, contra o pano de fundo de suas metas de longo prazo de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável e das informações atualmente disponíveis, os riscos estão equilibrados com respeito às perspectivas para ambas as metas, pelo futuro previsível".