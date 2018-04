EUA mantêm juros estáveis O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) manteve hoje os juros estáveis em 1,75% ano. Segundo comunicado divulgado após a reunião, há "sinais de que a debilidade da demanda está se reduzindo e de que a atividade econômica começa a se firmar têm se tornado mais frequentes. Leia a íntegra do documento "O Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje manter a meta para a taxa dos Federal Funds inalterada em 1,75%. Sinais de que a debilidade da demanda está se reduzindo e de que a atividade econômica começa a se firmar têm se tornado mais frequentes. Com as forças que restringem a atividade econômica começando a diminuir, e com as perspectivas de longo prazo para o crescimento da produtividade mantendo-se favoráveis e uma política monetária acomodativa, a perspectiva para a recuperação econômica tornou-se mais promissora. O grau de qualquer vigor verificado em investimentos de empresas e gastos dos consumidores, porém, ainda é incerto. Portanto, o Comitê continua a acreditar que, contra o pano de fundo de seus objetivos de longo prazo de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável, e das informações atualmente disponíveis, os riscos estão pesando principalmente na direção de condições que podem gerar debilidade econômica no futuro previsível."