EUA mudará programa para ajudar pequenas empresas

Allison apontou que o sistema financeiro ainda está frágil e que diversos mercados estão debilitados. Segundo ele, o Tesouro planeja desmontar o Tarp de forma gradual, para não prejudicar qualquer recuperação. Alguns dos principais elementos do Tarp devem ser encerrados até o fim do ano. O Departamento do Tesouro também pretende alterar o foco do programa, de forma a permitir que ele continue auxiliando as pequenas empresas e os proprietários de imóveis residenciais. "É hora de uma nova direção para o Tarp", acrescentou Allison.

Segundo ele, os bancos que receberam recursos do programa devem devolver US$ 50 bilhões ao governo nos próximos 12 a 18 meses. O Tesouro já recebeu mais de US$ 70 bilhões de pagamentos dos empréstimos feitos por meio do Tarp , além de US$ 6,5 bilhões em dividendos, juros e taxas de bancos beneficiados.

A presidente do Comitê de Supervisão do Congresso, Elizabeth Warren, demonstrou receio quanto à situação dos mercados financeiros. "Muitos dos fatores que causaram a crise continuam existindo", afirmou Warren. "O setor financeiro está mais consolidado hoje do que há um ano, deixando o público à mercê de instituições consideradas ''grandes demais para falir''." Por outro lado, Warren disse se sentir "encorajada" pelo fato de o Departamento do Tesouro falar do encerramento dos programas de resgate financeiro. As informações são da Dow Jones.