EUA não atendem principal pleito do Brasil na isenção de restrições ao aço O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) concluiu que o principal pleito do Brasil não foi atendido na decisão do governo americano de isentar mais 178 itens do setor das medidas de salvaguardas aplicadas desde março deste ano. Segundo o secretário-geral IBS, Marco Pólo Mello Lopes, os Estados Unidos abriram a possibilidade para que duas companhias nacionais retomem os embarques de um produto de aço acabado - as chapas galvanizadas. Mas os semiacabados brasileiros, em especial as placas de baixo teor de carbono (ULC), que são os itens mais competitivos no mercado americano, continuam a sofrer restrições. De acordo com Mello Lopes, a nova lista prevê a criação de uma cota-tarifária de 80 mil toneladas anuais para as chapas de aço galvanizado importadas pela indústria automotiva americana. Portanto, até atingir esse volume, essas chapas poderão ingressar no mercado americano isentas de uma sobretaxa de 30%. Uma vez ultrapassado esse limite, o porcentual adicional praticamente impedirá a importação do produto. O problema está no fato de que essa cota não foi aberta apenas para o Brasil. Segundo Lopes, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Usiminas poderão se beneficiar, mas terão de competir com produtores de todo o mundo. O principal motivo de insatisfação do setor, entretanto, continua centrado nas limitações dos embarques de semiacabados do Brasil para os Estados Unidos. No último dia 12, o governo americano flexibilizou as restrições para a importação de 37 itens siderúrgicos. Para as placas de aço com baixo teor de carbono, os semiacabados que despertam interesse especial do País, a cota foi aumentada em 250 mil toneladas - para todo e qualquer exportador. O mesmo volume foi adicionado à cota de placas aço destinadas à reforma de altos-fornos de siderúrgicas em processo de modernização. Análise Essa decisão, para Mello Lopes, não garantiu às siderúrgicas brasileiras a reconquista do espaço que possuíam no mercado americano antes da adoção das salvaguardas e nem mesmo a exploração de seu potencial crescente de exportação."O nosso pleito era de, pelo menos, a ampliação de 1 milhão de toneladas de placas de aço somente para o Brasil", afirmou. "Eles aumentaram 500 mil toneladas para todo mundo." Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, encomendou à área econômica do Itamaraty uma análise detalhada da nova lista americana. O chanceler deverá manifestar-se apenas depois de concluídos os trabalhos. Mas sua assessoria informou que as análises preliminares coincidem com as conclusões do setor privado de que as demandas feitas pelo Brasil não foram atendidas. "Essa não é a lista brasileira", afirmou um diplomata. Durante cerimônia de assinatura de memorando para a cooperação bilateral no combate ao tráfico de drogas, no Itamaraty, a embaixadora americana no Brasil, Donna Hrinak, afirmou que seus assessores também estão revisando a lista e antecipou apenas que qualquer benefício a produtos brasileiros se dará em "pequena quantidade". O governo americano deverá anunciar uma nova lista de isenções até o final deste mês. Independentemente de qualquer decisão mais favorável ao País, o governo deverá manter sua controvérsia contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) em torno das salvaguardas ao aço. Um comitê de arbitragem da organização (panel) analisa as queixas apresentadas pelos 15 sócios da União Européia e mais sete países, entre os quais o Brasil, contra a medida americana.