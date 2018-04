EUA não devem comprar papéis podres, diz Paulson

O secretário do Tesouro americano, Henry Paulson, disse nesta quarta-feira que o pacote de US$ 700 bilhões anunciado pelo governo dos Estados Unidos não deverá mais ser usado para comprar papéis podres dos bancos, como previsto inicialmente. Segundo Paulson, nas últimas semanas o governo examinou os benefícios de se comprar esses ativos tóxicos. "Nossa conclusão neste momento é de que essa não é a maneira mais eficaz de usar os recursos do pacote", disse o secretário. Paulson disse que o Departamento do Tesouro e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vão continuar a monitorar a situação e se a compra dos papéis podres poderá ser usada em algum momento para ajudar a fortalecer o sistema financeiro. O dinheiro do pacote deverá ser usado principalmente na compra de ações de instituições em dificuldade. Montadoras Em uma entrevista coletiva em Washington, Paulson fez uma análise do sobre o plano de resgate do governo americano. Segundo ele, o pacote ajudou a estabilizar o sistema financeiro, mas há ainda muitos desafios pela frente e a turbulência nos mercados deve persistir por algum tempo. As declarações do secretário foram feitas depois que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu na terça-feira que o governo use parte do pacote de US$ 700 bilhões para ajudar as montadoras americanas General Motors, Ford e Chrysler. Na forma atual, o plano de resgate do governo não contempla as montadoras de veículos. "Para evitar a quebra de uma das maiores montadoras de veículos dos Estados Unidos, o Congresso e o governo Bush devem agir imediatamente", disse Pelosi. Há, porém, grande oposição ao uso dos recursos do pacote para ajudar as montadoras. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.