EUA não foram a evento em que Lula tentou atrair investimento O evento realizado hoje pelo governo brasileiro para atrair investimentos externos teve como ausente a maior economia do mundo: os Estados Unidos. Das mais de 200 empresas presentes na sede da ONU, em Genebra, nenhuma tinha origem nos Estados Unidos, o maior investidor externo no País. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que citou o evento como "provavelmente o maior em magnitude da história do Brasil", tentou não dar importância ao fato e disse que muitos empresários norte-americanos já participaram de eventos similares no Brasil. Lula afirmou que o ministro do Planejamento, Guido Mantega, já esteve nos Estados Unidos apresentando as oportunidades de investimento e que em breve o País poderá realizar uma reunião parecida nos EUA. "Esse é um continente aparte. Não temos preocupação ideológica de defender interesses do País e os Estados Unidos têm um papel grande nos investimento. Queremos que continuem a ter esse papel", afirmou. O secretário-geral da Conferência da ONU para Desenvolvimento e Comércio, Rubens Ricúpero, que ajudou a organizar o evento, disse que a prioridade do seminário era atrair investidores da Europa e da Ásia. No entanto, canadenses e mexicanos marcaram presenças. Do total das empresas em Genebra, 17% eram alemãs, seguidas pelas italianas. O setor mais representado foi o dos bancos, com 27 companhias. O setor de energia foi o segundo que mais compareceu ao evento.