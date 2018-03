EUA não mexem nos juros na véspera da guerra Com os EUA à beira de uma guerra com o Iraque, o Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos Estados Unidos) optou por manter as taxas de juro básicas de curto prazo inalteradas em 1,25% ao ano, apostando que a economia voltará a ficar saudável quando o nervosismo relacionado ao conflito retroceder. Desde novembro a taxa dos Fed Funds é de 1,25%, a menor em 42 anos. O Fed também não indicou tendência para um corte no juro no curto prazo, dizendo que é "impossível caracterizar" a perspectiva econômica. Para o BC dos EUA, "a hesitação na expansão econômica" está relacionada aos "preços do petróleo e a outros aspectos das incertezas geopolíticas". O Fed acredita que quando essas incertezas forem suspensas "a posição acomodativa da política monetária vai dar suficiente sustentação à atividade econômica para engendrar um clima econômico melhor ao longo do tempo". Nos meses anteriores à guerra contra o Iraque em 1991, o Fed avaliou que estava relativamente impotente para alterar o curso da economia. Logo depois que o Iraque invadiu o Kuwait, o presidente do Fed, Alan Greenspan, disse que o Pentágono tinha mais impacto de política monetária que o próprio Banco Central. "Eu não penso que esteja em nosso poder gerar um impulso ou evitar uma recessão", disse na época. A economia dos EUA, como se revelou mais tarde, já estava em recessão - que persistiu até que os EUA expulsaram os iraquianos do Kuwait no final do primeiro semestre de 1991 - e custou a reeleição do presidente George Bush, pai do atual mandatário. Na ocasião, ele culpou Greenspan por sua derrota nas urnas: "Eu penso que se as taxas de juro tivessem sido reduzidas de forma mais dramática, eu teria sido reeleito presidente porque então a recuperação que nós estamos vendo seria mais visível", disse Bush pai. Nos últimos dois anos, o Fed cortou o juro 12 vezes - em 5,25 ponto porcentual no total. No entanto, segundo analistas, o Fed ainda tem de conduzir uma recuperação mais robusta, mas desta vez a autoridade monetária pode realmente estar impotente em alterar o curso da economia. Leia a íntegra do comunicado do Fed: "O Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu hoje manter a meta para a taxa dos FederalFunds inalterada em 1,25%. Embora os indicadores econômicos divulgados desde a reunião de janeiro tenham sido variados, os indicadores recentes do mercado de mão-de-obra provaram-se decepcionantes. Contudo, a hesitação na expansão econômica parece dever-se, de maneira importante, aos prêmios dos preços do petróleo e a outros aspectos das incertezas geopolíticas. O Comitê acredita que, à medida que essas incertezas sejam suspensas, como a maioria dos analistas espera, a posição acomodativa da política monetária, aliada com o crescimento atual da produtividade, vai dar suficiente sustentação à atividade econômica para engendrar um clima econômico melhor ao longo do tempo. À luz das incertezas incomumente grandes que encobrem a situação geopolítica no curto prazo e seus efeitos aparentes na formulação de decisões econômicas, o Comitê não acredita que possa caracterizar de maneira útil o atual equilíbrio de riscos com respeito às perspectivas para suas metas de longo prazo de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável. Ao invés disso, o Comitê decidiu não fazer essa determinação até que algumas daquelas incertezas se reduzam. Nas atuais circunstâncias, a observação mais intensa é particularmente informativa.