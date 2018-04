EUA não temem aproximação entre Europa e Mercosul A proximidade da realização de um dos maiores e históricos encontros entre presidentes e chefes de Estado da União Européia e da América Latina não está preocupando nem um pouco os Estados Unidos, que ainda mantêm a sua hegemonia no continente latino-americano. "Os Estados Unidos têm certeza de que desse encontro não vai sair nada", disse à Agência Estado uma fonte qualificada em Washington, sobre a reunião de cúpula marcada para os dias 17 e 18 de maio em Madri. Para a administração Bush, acrescentou essa fonte, "os europeus não têm nada a oferecer ao Mercosul, principalmente no que se refere na área agrícola". Os europeus, por sua vez, têm manifestado grande preocupação sobre o ambiente legal na América Latina, que, em sua avaliação, deve adotar, de uma vez por todas, reformas que garantam a segurança dos investimentos nesses mercados. Os europeus acreditam ainda que os países latino-americanos precisam, com urgência, modernizar seus sistemas tributários, classificados hoje de "ineficazes". Isso significa que tanto a agricultura como a segurança jurídica, além dos inúmeros interesses comerciais em jogo, ainda afastam os dois continentes da tão falada zona de livre comércio, que transformaria a União Européia e a América Latina no maior mercado do planeta. Pela lógica das negociações comerciais, explicou a fonte em Washington, um eventual acordo entre o Mercosul e a União Européia, assim como a criação da futura Área de Livre Comércio das Américas (Alca) com os EUA, Canadá e México, dependem de negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Ela justifica que "foi definido que a questão dos subsídios, o tema agrícola e a lei antidumping, entre outros temas que haviam ficado de fora nas negociações que deram origem à OMC, vão avançar só no âmbito multilateral de negociações comerciais e não no regional". Por isso, acrescentou, "a União Européia e o Mercosul devem, mais uma vez, reafirmar apenas o interesse de aproximação comercial entre os dois blocos regionais, mas nada além disso". Tudo, disse, como a Alca e Mercosul/União Européia, está vinculado às negociações da OMC, que devem ser concluídas em 2005. "Até porque os acordos dependem do single undertaking (nada pode ser assinado enquanto tudo esteja acertado/ou tudo ou nada)." Longe do sonho Os próprios europeus acreditam que o encontro em meados de maio não deverá trazer resultados práticos para o setor privado brasileiro, argentino, paraguaio e uruguaio e ficará ainda longe do sonho de criar uma zona de livre comércio, a exemplo do que o Chile conseguiu na semana passada, em pouco mais de dois anos de negociações. Em um prazo de oito anos, por exemplo, 90% do intercâmbio comercial, serviços e investimentos entre o chilenos e europeus será totalmente liberalizado. "O principal elemento a ser concretizado no encontro de cúpula em Madri será a criação de um mecanismo de consultas para que o processo de integração ganhe alguma força", confidenciou à Agência Estado uma fonte da Comissão Européia. Essa fonte reconheceu que, de fato, existem problemas nas de negociações entre os dos blocos econômicos, que ficaram ainda mais prejudicadas com a grave crise econômica-financeira que afeta a Argentina. "Isso não significa, porém, que a União Européia tenha abandonando o projeto Mercosul", acrescentou a fonte da Comissão Européia. O maior problema hoje, no entanto, é a falta de segurança jurídica em alguns países latino-americanos. O setor empresarial espanhol, por exemplo, afirma que os investimentos internacionais são o motor do desenvolvimento de uma nação, mas, para mantê-los, é necessário políticas macroeconômicas "sensatas e sustentáveis", que garantam aspectos considerados extremamente relevantes, como as privatizações, a abertura externa e desregulamentação). Para muitos empresários espanhóis, os governos latino-americanos precisam começar a tratar da mesma forma as políticas macroeconômicas e microeconômicas (setoriais). Sem se referirem diretamente à Argentina, à Venezuela ou à Colômbia, esses executivos afirmam que "qualquer solução de cunho protecionista na região estará condenada ao fracasso". Turbulências afetam investidores Os espanhóis, que investiram até agora 94,39 bilhões de euros (cerca de US$ 85 bilhões) na América Latina, foram os mais afetados com as turbulências que assolam parte da região. Desse volume, 31,79 bilhões de euros (US$ 28,6 bilhões) correspondem somente à Argentina, que está no quarto ano consecutivo de recessão. O temor espanhol é tão grande que, no ano passado, a crise argentina fez despencar 83,4% os investimentos nos países latino-americanos, passando de 20,5 bilhões de euros (US$ 18,45 bilhões), em 2000, para apenas 3,4 bilhões de euros (US$ 3 bilhões). Essa queda se deve, além da crítica situação que enfrentam algumas nações da região, à redução dos processo de privatização em 2001, diante dos registrados em anos anteriores. De acordo com dados da Secretaria de Comércio e Turismo da Espanha, os investimentos de empresas espanholas na Argentina no ano passado despencaram 131%. Isto é, as companhias espanholas não só deixaram de investir na Argentina como desinvestiram 923 milhões de euros (US$ 830 milhões) em 2001. Comparado ao que a Espanha investiu até agora no país, no entanto, essa cifra ainda é muito reduzida. Ainda em 2001, as empresas espanholas na Argentina repatriaram 5,2 bilhões de euros (US$ 4,68 bilhões) para minimizar o impacto da crise. Desse volume, aproximadamente metade corresponde ao pagamento de dividendos e a outra metade à venda de ativos. O que mais chama a atenção, no entanto, é o incremento do pagamento de dividendos, que, em 2001 foi multiplicado por 3,8, com o qual as empresas espanholas repatriaram 2,6 bilhões de euros (US$ 2,34 bilhões) aos seus acionistas espanhóis. México, Espanha e Chile Dos 32,8 bilhões de euros (US$ 29,54 bilhões) que as multinacionais espanholas investiram no mundo em 2001, 33% foram absorvidos pelo México, 32% pelo Brasil e 16% pelo Chile. Embora a Argentina ainda seja, em termos de volume, o principal destino dos recursos espanhóis, o Brasil é quem mais aporta nos resultados líquidos das empresas. Daí o temor de um efeito dominó ou contágio da crise argentina em países da região. O temor ainda é alto, razão pela qual a América Latina parece estar perdendo o interesse dos espanhóis, principalmente pela crescente instabilidade política, a deterioração das perspectivas de crescimento e a perda de solvência da região. O Índice de Confiança de Mercados Emergentes, elaborado semestralmente pelo Clube de Exportadores da Espanha (grupo lobbista), mostra, exemplo, uma nota 7 para a América Latina, 0,3 ponto abaixo da última pesquisa realizada em outubro de 2001 e 0,9 ponto abaixo de um ano atrás. Já a Ásia e o Leste Europeu mostraram um índice de 6,6 pontos, acima dos 6 pontos em outubro do ano passado e 5,8 pontos em abril de 2001.