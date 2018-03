EUA não vão retaliar o Brasil, diz ministro O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse nesta terça-feira que o Brasil "não vai sofrer retaliações comerciais (dos EUA) por apoiar a paz". Questionado durante um seminário na reunião do Banco Interamericanco de Desenvolvimento (BID) sobre uma possível represália do governo norte-americano à posição brasileira em relação ao conflito no Golfo, o ministro disse que "talvez seria a primeira vez no mundo que isso acontecesse, não é possível que os americanos tomem esse tipo de atitude". Furlan afirmou que o governo brasileiro "vê tudo com tranqüilidade, apesar da apreensão deste momento e da sua defesa muito concreta em relação a paz". O ministro disse que a guerra no Iraque poderá ter "efeitos relevantes" no comércio internacional. "Países importantes da Europa estão divididos, com a França e Alemanha de um lado e a Inglaterra e Espanha do outro", disse. Segundo ele, a atuação da União Européia na rodada multilateral da Organização Mundial do Comércio (OMC), "inclusive em relação aos americanos, poderá também ficar dividida". Furlan disse que o cenário para o Brasil não é preocupante, inclusive diante da recuperação do Mercosul". Ele disse que o governo brasileiro está procurando ampliar as relações comerciais com outros mercados, como a China, Rússia e países do Oriente Médio. Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou que se "não fosse pela guerra, a taxa de risco Brasil já estaria abaixo dos mil pontos base". Segundo ele, entre os países emergentes, "parece que Brasil é o que menos sofreu com conflito". Mantega disse que ainda é cedo para se medir o impacto da guerra. "Não podemos dizer que não vai haver algum prejuízo, mas talvez ele não ocorra", afirmou. O ministro disse que o índice de auto-suficiência em petróleo do País é superior a 90%. Do ponto de vista do petróleo não estamos preocupados", afirmou. Veja o especial :