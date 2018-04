EUA oferecem ajuda a Indonésia para eliminar terrorismo Os EUA ofereceram apoio a Indonésia - incluindo milhões de dólares para treinamento da polícia e aumento da divisão de inteligência - para ajudar a reprimir os terroristas potenciais dentro de suas fronteiras, informou a agência de notícias estatal Antara, citando o ministro de Relações Exteriores Hassan Wirayuda. "As ofertas são muito amplas. Estamos avaliando e apresentando propostas sobre o que precisamos e devemos recomendar a união da comunidade internacional em seus esforços para superar o terrorismo", disse. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Wahid Supraiyadi, confirmou que a oferta foi feita, mas sem dar mais detalhes. A proposta dos EUA inclui US$ 10 milhões para treinamento de policiais, treinamento de oficiais nos EUA, aumento da divisão de inteligência e programas para fortalecer as fracas instituições bancária e de imigração do país, disse Wirayuda, segundo a Antara. Washington teme que a rede de terroristas de Osama bin Laden, Al-Qaeda, possa estabelecer unidades na Indonésia, onde há a maior população muçulmana do mundo. Oficiais do governo dos EUA disseram que a administração do presidente George W. Bush quer retomar a assistência militar com Jakarta, contudo, há restrições impostas pelo Congresso norte-americano depois da repressão militar da Indonésia no Timor Leste em 1999. No mês passado, o Congresso aprovou uma lei que atenua parcialmente essas restrições, permitindo que oficiais da Indonésia participem de programa de combate ao terrorismo, como parte de uma iniciativa mais ampla no sudeste asiático. As informações são da Dow Jones.