EUA pedem que Japão proteja investidores durante reformas O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, que está em visita a Tóquio, elogiou os esforços japoneses para acelerar a economia nos próximos cinco anos, mas pediu proteção aos interesses dos investidores, informaram nesta terça-feira, 6, fontes oficiais. Paulson deu sua opinião numa reunião com a ministra da Economia e Política Fiscal, Hiroko Ota. Ela explicou ao alto funcionário americano o programa japonês de acelerar a taxa anual de produtividade em 50% nos próximos cinco anos. Segundo fontes oficiais citadas pela agência Kyodo, os dois falaram sobre reformas financeiras e do mercado de trabalho para o crescimento econômico do Japão. Na segunda-feira, 5, Paulson disse ao ministro das Finanças, Koji Omi, que não se preocupava com as recentes quedas nas bolsas de valores. Para ele, os movimentos dos mercados de divisas devem "refletir as bases da economia". Paulson, cuja viagem asiática inclui Coréia do Sul e China, deve se reunir nesta terça-feira com os presidentes da Bolsa de Tóquio, Taizo Nishimuro, e do Banco do Japão (central), Toshihiko Fukui.