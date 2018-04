EUA: pedidos de auxílio-desemprego sobem 30 mil O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego subiu para 554 mil na semana até 18 de julho, após ajustes sazonais, uma elevação de 30 mil novos pedidos, informou o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Economistas esperavam aumento de 43 mil no total. A média móvel de pedidos feitos em quatro semanas - calculada para suavizar a volatilidade do dado - caiu em 19 mil, para 566 mil, o menor nível desde 24 de janeiro.