EUA podem acusar China de ´manipuladora de câmbio´ Os Estados Unidos estudam a possibilidade de rotular a China de "manipuladora do câmbio" em seu relatório semestral do Tesouro sobre políticas globais de câmbio. Segundo o Financial Times e o The Wall Street Journal, funcionários do Tesouro recentemente sondaram investidores e operadores de Wall Street sobre a possibilidade de acusar a China de deliberadamente manter sua moeda enfraquecida, para baratear as exportações. O rótulo de manipuladora, o qual os EUA não utilizam para se referir à China desde 1994, pode levar a negociações bilaterais entre Washington e Pequim. A administração Bush enfrenta pressão do Congresso e de alguns setores empresariais, por conta do rápido aumento do déficit comercial dos EUA com a China. O déficit subiu para US$ 202 bilhões no ano passado, mais de um terço do total do déficit comercial dos EUA. As informações são das agências internacionais.