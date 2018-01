EUA podem aprovar sistema de preferências em dezembro Os diretores do United States Trade Representative (USTR) - equivalente ao ministério de Comércio Exterior nos Estados Unidos - intensificam ações junto aos congressistas americanos para a renovação do Sistema Geral de Preferências (SGP), que expira em 31 de dezembro, informou na quinta-feira a Câmara Americana de Comércio (Amcham). De acordo com Meredith Sandler, diretora executiva do SGP junto ao USTR, a questão pode ser resolvida antes do dia 15 de dezembro, data esperada para a conclusão dos trabalhos legislativos americanos em 2006. "É muito provável que a extensão do SGP seja votada em conjunto com outros itens, possivelmente com tax extenders, um pacote de isenções tarifárias articulado pelo Congresso", explica Sandler. A missão empresarial já conseguiu o apoio de 12 parlamentares que assinaram uma carta com o pedido de renovação do sistema. O documento, que foi enviado na última quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Dennis Hastert (Illinois), e ao líder da maioria republicana na Câmara, John Boehmer (Ohio), solicita que a renovação do SGP para o Brasil e outros países seja votada pelos parlamentares ainda nesse ano. O SGP é um mecanismo que facilita o ingresso de produtos importados ao mercado norte-americano com tarifas diferenciadas. Além de defender a renovação do SGP, os parlamentares pedem a retirada de parte de um projeto do deputado Bill Thomas (Califórnia) que restringe a liberação de exceções a produtos importados via SGP que já atingiram um grau mais avançado de competitividade.