EUA podem flexibilizar mercado agrícola, afirma Ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que a redução das barreiras comerciais dos Estados Unidos sobre o aço é uma demonstração de que aquele país pode flexibilizar seu comércio em outros setores, como a agricultura, por exemplo. Segundo o ministro, os americanos sofreram muita pressão por parte de outros países após a determinação da OMC para redução das barreiras, e tiveram de voltar atrás de uma decisão. "Portanto, é possível imaginar que pode haver espaço de abertura comercial também na agricultura", disse o ministro. Segundo ele, o governo está adotando uma linha de atuação nas negociações com os Estados Unidos, no âmbito da Alca, na qual o País aceitaria não discutir a política de apoio interno norte-americana, desde que isso seja compensado com uma abertura de mercado para produtos agrícolas. "Não podemos perder de vista o horizonte de negociação e devemos seguir essa linha para abrir o mercado norte-americano", afirmou o ministro, que participa da festa de 40 anos da Cooperativa de Plantadores de Cana da Zona de Guariba (Coplana), da qual ele foi presidente na década de 70.