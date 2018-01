EUA podem impor tarifa sobre o aço da União Européia, diz OMC A Organização Mundial do Comércio (OMC) rejeitou as alegações da União Européia, segundo as quais as siderúrgicas não se beneficiam mais de subsídios estatais recebidos antes de terem sido privatizadas, e autorizou os EUA a continuarem impondo tarifas ao aço de companhias da Grã-Bretanha, Itália, França, Espanha e Alemanha. Não foi, no entanto, uma vitória completa dos EUA. A OMC decidiu que os EUA agiram ilegalmente ao impor tarifas específicas sobre alguns produtos de aço fabricados por empresas como Arcelor, Ilva e Corus . A União Européia perdeu numa questão mais importante sobre benefícios para as siderúrgicas por subsídios recebidos quando ainda eram estatais. Isto permite que os EUA questionem todo o processo de privatização da Europa e abre o risco potencial de imposição de sobretaxas contra qualquer companhia que os EUA acreditem que tenha sido privatizada irregularmente. Em muitos casos, apenas um ou dois interessados fizeram ofertas pelas siderúrgicas. Em decisão de 78 páginas, a OMC pediu que o governo norte-americano realize uma nova investigação para determinar se a privatização no setor siderúrgico europeu foi livre e justa. Enquanto a investigação estiver em andamento, os especialistas em comércio da OMC autorizaram a manutenção das tarifas. Para as siderúrgicas européias, a decisão pode ser desastrosa. Enquanto algumas companhias do Oeste da Europa foram privatizadas na década de 80, a União Européia está se preparando para aceitar dez novos países-membros do Leste europeu em 2004. Países como a Polônia e a Eslováquia, que recentemente privatizaram ou ainda precisam privatizar as siderúrgicas, correm sérios riscos, disse um especialista em comércio. As implicações podem ir além do setor siderúrgico. "A Boeing pode questionar se uma futura privatização da Airbus será irregular", disse o especialista.