EUA podem preencher lacuna em importações brasileiras de trigo Os Estados Unidos e outros países têm a chance de preencher a lacuna nas importações de trigo para o Brasil, que comprará menos da Argentina por conta da seca que afeta o país, segundo relatório do adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira. O adido afirma que o Brasil deve importar entre 5,3 milhões e 5,9 milhões de toneladas neste ano, sendo 3 milhões de toneladas vindas da Argentina. "O Brasil vai precisar importar uma quantidade significativa de trigo de fora do Mercosul. Possivelmente de 2 milhões a 2,5 milhões de toneladas neste ano. Os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia têm o potencial de atender a essa demanda", afirmou o adido em Brasília. Segundo o relatório, os Estados Unidos enviaram 906 mil toneladas ao Brasil no ano passado.