EUA podem ter desrespeitado OMC com lista negra para Iraque Os reguladores europeus estão analisando se os EUA desrespeitaram as regras mundiais de comércio ao barrarem companhias da Alemanha, França e de outros países europeus, os quais pretendiam disputar os contratos de reconstrução no Iraque. A porta-voz da Comissão Européia, Arancha Gonzalez, afirmou que a decisão do Pentágono de limitar a participação nas licitações aos aliados norte-americanos na guerra pode ter desrespeitado as regras da Organização Mundial do Comércio. "Estamos examinando cada um dos 26 contratos para avaliar se eles estão de acordo com as regras da OMC e com as obrigações estabelecidas pelo acordo de procuração do governo", disse Gonzalez. A Alemanha e a França, membros da União Européia, além da Rússia e da China, foram colocadas na lista negra de empresas proibidas pelo Pentágono de participarem das licitações. Os EUA autorizaram companhias de 63 países a participarem de licitações para contratos de reconstrução que somam US$ 18,6 bilhões. As informações são das agências internacionais.