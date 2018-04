EUA põem Brasil em lista por desrespeito a copyright Contrariado com a falta de ação do País frente ao comércio ilegal de CDs e fitas de música falsificados ou contrabandeados, os Estados Unidos recolocaram o Brasil, nesta terça-feira, em sua "lista prioritária" de nações "sob observação" por violarem direitos de propriedade intelectual. Embora não tenha conseqüências práticas, a decisão dá nova visibilidade a um velho fator de irritação nas relações comerciais entre os dois países. A inclusão de um páis na lista é, obviamente, uma forma de fazer pressão. "A situação dos direitos de propriedade intelectual no Brasil piorou", justificou o Ministério do Comércio Exterior dos EUA (USTR), num comunicado sobre o relatório que divulga anualmente sobre o assunto, no último dia de abril. Acompanham o Brasil na lista Argentina, Colômbia, República Dominicana, União Européia, Egito, Hungria, Índia, Indonésia, Israel, Líbano, Filipinas, Rússia, Taiwan e Uruguai. Esta é a primeira vez que o Brasil entra na lista desde 1994, quando os EUA encerraram uma investigação sobre o regime de propriedade intelectual no País, após a aprovação de um novo código nacional sobre o assunto, no governo de Itamar Franco. O Brasil havia sido incluído numa "lista de observação" no final dos anos 90. A falta de proteção a patentes farmacêuticas resultou no único caso de aplicação de sanções unilaterais pelos EUA contra exportações brasileiras, no final dos ano 80. Uma disputa potencialmente grave, sobre a compatibilidade das regras brasileiras de licenciamento compulsório para a fabricação de remédios com os padrões da Organização Mundial de Comércio foi resolvida por um acordo, no ano passado, e encaminhada para discussão de um mecanismo bilateral de consultas. A queixa norte-americana que deu origem à volta do Brasil à "lista prioritária de observação" é antiga. "O Brasil é um dos maiores mercados globais de produtos com copyright legítimo e um dos maiores mercados pirata do mundo", afirmou hoje o USTR. De acordo com o documento, a indústria norte-americana deixou de faturar US$ 700 milhões no Brasil por causa de roubo de copyright - sua maior perda no hemisfério. O USTR assinala que a indústria fonográfica brasileira também sofre grandes prejuízos. O problema não está na lei. "Apesar de ter adotado legislação moderna de propriedade intelectual que parece ser amplamente consistente com TRIPS (o texto da Organização Mundial de Comércio que rege a matéria), o Brasil não fez nenhuma ação séria de aplicação da lei contra a pirataria crescente", afirmou o USTR. O texto da decisão reconhece que o governo federal criou uma comissão ministerial para combater a pirataria, em março do ano passado, e que a Receita Federal começou recentemente a destruir grande quantidades de produtos pirateados apreendidos. Washington resgistra, também, entre iniciativas "encorajadoras", a criação de uma nova divisão na polícia civil de São Paulo para lidar com crimes relacionados com o roubo de propriedade intelectual. "Mas o Brasil ainda não adotou nenhum plano de ação contra a pirataria e nenhuma melhora duradoura ocorreu na situação", afirma o USTR. "Campanhas intermitentes e localizadas contra a pirataria e a contrafação não substituem de forma adequada uma política planejada, sistêmica e consistente, na ação doméstica e no policiamento da fronteira, bem com a aplicação pelo sistema legal brasileiro de penalidades." Na área das patentes, o USTR afirma que o Brasil fez "progressos mínimos" sob um acordo de 1998 firmado com os EUA para processar 15 mil pedidos pendentes de patentes, pelos quais recolheu "milhões de dólares em taxas".