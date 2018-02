EUA precisam de US$100 bi em estímulo econômico, diz Rubin O risco de que a economia norte-americana caia em recessão é grande o bastante para que o governo prepare um pacote de estímulo de cerca de 100 bilhões de dólares, disse o ex-secretário do Tesouro norte-americano Robert Rubin nesta quinta-feira. "Eu acho que os riscos são altos o bastante para que sejamos pró-ativos. Eu não sei quais são as chances" de que uma recessão ocorra, disse Rubin em um fórum organizado pelo seu grupo Hamilton Project. Rubin, que foi secretário do Tesouro na administração Clinton e agora é diretor-executivo do Citigroup, disse que o pacote deve fornecer temporariamente recursos às famílias que mais precisam e que mais provavelmente devem gastá-lo. Ele disse preferir que o estímulo não seja disparado por uma queda adicional do emprego ou em outro indicador econômico. "Eu acho que é maior o risco de queda do que o risco de que façamos algo excessivo. Eu estou mais inclinado a fazer algo e não prender isso a um gatilho", disse após o fórum.