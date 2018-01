EUA pressionam Opep para aumentar produção de petróleo O chefe de gabinete da Casa Branca, Andrew Card, disse hoje que o presidente George W. Bush está preocupado com o preço recorde da gasolina e que está conversando com os "aliados" na Opep sobre aumento na produção de petróleo. Card disse esperar que a Opep atue para elevar a oferta, o que aliviaria os preços. Logo após as declarações, o preço do barril em Nova York começou a despencar. Ele afirmou que o mercado, não somente a Opep, deveria ser responsável pelo estabelecimento dos preços do petróleo. "Estamos preocupados e sabemos que os elevados preços da gasolina são um pesado fardo para a economia", disse. "Gostaríamos de ver os preços caírem". Ele destacou que "a demanda no Japão e especialmente na China está crescendo dramaticamente, o que tem impacto nos preços." Card disse que os EUA estão buscando de todas as maneiras elevar a oferta dentro do país e que farão tudo para trabalhar junto com os países aliados a fim de aumentar a oferta no mercado.