EUA prevêem safra menor de grãos e preços sobem O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reduziu hoje as estimativas das safras de grãos (soja, milho e trigo) de 2003/2004 e provocou uma forte alta nos preços dos mercado futuro da bolsa de Chicago. Apesar do previsão menor, a produção nos EUA ainda será maior que na safra anterior 2002/2003. O USDA também prevê safras menores na União Européia, Canadá e Leste Europeu. Para o Brasil, o governo norte-americano espera safras maiores de soja, trigo e milho. No caso da soja, o USDA reduziu as estimativas da safra mundial para 206,99 milhões de toneladas, das 207,53 milhões de toneladas de julho. Para o milho, a produção foi reduzida de 260,87 milhões de toneladas para 255,65 milhões de toneladas, bem abaixo dos 261,50 milhões de toneladas aguardados pelo mercado. A previsão para a produção de trigo foi reduzida de 62,89 milhões de toneladas em julho para 62,37 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo da média esperada de 62,79 milhões de toneladas.