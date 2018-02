EUA priorizam crescimento e emprego, diz Geithner O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, disse que o déficit norte-americano está realmente em nível excessivamente elevado, mas que a prioridade nesse momento é recuperar o crescimento econômico e criar empregos, informou a agência Associated Press. Geithner afirmou no programa da NBC "Encontro com a imprensa" que os déficits terão de ser reduzidos quando o crescimento se recuperar.