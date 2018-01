EUA processam Volkswagen por escândalo de emissões

NOVA YORK - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial contra a Volkswagen nesta segunda-feira, 4, por causa da alegada instalação de dispositivos manipuladores de emissão de poluentes em cerca de 600 mil veículos movidos a diesel.

A queixa civil, apresentada em nome da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), alega que a montadora alemã violou a Lei do Ar Limpo ao produzir e comercializar veículos que foram desenvolvidos de forma diferente dos que foram informados para a requisição de certificação da EPA e do Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia.

Nenhum porta-voz da Volkswagen se disponibilizou imediatamente para comentar o assunto.

Os dispositivos manipuladores prejudicam os sistema do controle de emissões de poluentes dos veículos ao fazer com que o carro emita mais poluentes do que o permitido pelos padrões da EPA. /DOW JONES NEWSWIRES