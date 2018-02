EUA prometem reduzir dívida do Paquistão A Casa Branca informou que o presidente dos EUA, George W. Bush, prometeu oferecer uma ajuda de US$ 200 milhões ao Paquistão, o que, segundo o governo americano, levará a uma redução da dívida do país em US$ 1 bilhão. "O presidente comprometeu-se com uma assistência econômica no valor de US$ 200 milhões para o Paquistão, que resultará numa redução de aproximadamente US$ 1 bilhão no valor da dívida do Paquistão. Isso é para o orçamento do ano fiscal de 2003", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Quando foi questionado sobre como uma ajuda de US$ 200 milhões poderia reduzir a dívida do Paquistão em US$ 1 bilhão, Fleischer sacudiu as mãos e disse que contabilidade não era com ele. "Essa é uma grande questão e perguntei isso para as pessoas que trabalham na área de dívida internacional. Fui informado que se você concede uma assistência de US$ 200 milhões, reduz o valor da dívida em US$ 1 bilhão. Posso apenas repetir isso. Não posso entender", disse.