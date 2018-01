EUA querem abertura de mercados agrícolas do G-20 O governo americano pressiona por uma abertura dos mercados agrícolas das economias do G-20, grupo dos países emergentes, entre eles o Brasil, Índia e China, que defendem o fim dos subsídios nas negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Precisamos ter maior acesso aos principais países em desenvolvimento", afirmou o representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Zoellick, em uma conferência ontem em Genebra. O americano também deixou claro que não faz questão de negociar temas como investimentos, concorrência e compras governamentais na OMC e que está pronto para aceitar uma redução do apoio governamental ao setor agrícola. Zoellick, porém, coloca uma condição: a Europa e o Japão também precisariam concordar em cortar os subsídios para que os Estados Unidos se comprometam a mudar seu sistema agrícola. Sobre o acesso aos mercados do G-20, Zoellick procurou explorar uma das fraquezas do bloco. O grupo foi formado no ano passado, mas até agora não estabeleceu uma posição ambiciosa sobre tarifas de importação. O motivo é que o bloco conta não apenas com Brasil que tem interesses ofensivos, mas com Índia e China que não estariam entusiasmados com a abertura de seus próprios mercados para as exportações agrícolas de outros países. Para conseguir estabelecer um bloco de peso nas negociações, o Itamaraty aceitou ceder na questão de acesso a mercados a outros países em desenvolvimento para conseguir pelo menos que governos de importância significativa entrassem na luta contra as práticas desleais das economias ricas. Mas para Zoellick, a Índia, com 300 milhões de pessoas em sua classe média, seria um exemplo de um mercado que interessa a seus exportadores e, portanto, o tema não pode deixar de fazer parte da agenda da OMC. "Existem sensibilidades dentro do G-20 sobre acesso a mercados a países em desenvolvimento", afirmou. Durante as últimas duas semanas de viagens de Zoellick pelo mundo para promover a rodada da OMC, o G-20 não foi incluído em seu roteiro de "consultas estratégicas". O representante do governo de George W. Bush tentou minimizar o fato de o G-20 ter sido ignorado e garante que tem posições "similares" ao do bloco e que está disposto a falar com seus representantes. "Francamente, não me lembro de ter recebido um convite para uma reunião com o G-20", afirmou Zoellick, apesar das indicações do Itamaraty de que o americano teria sido consultado sobre a viabilidade de um encontro. Grupo de Cairns Ao invés de se reunir com o bloco, Zoellick participará na semana que vem na Costa Rica da reunião do Grupo de Cairns, bloco de países também exportadores de produtos agrícolas do qual faz parte o Brasil, outros países do G-20, mas também Austrália e Canadá, aliados tradicionais de Washington. O problema é que o grupo, com posições bem menos ambiciosas de liberalização agrícola que o G-20, havia sido praticamente abandonado nessa fase das negociações da OMC. Para o americano, os debates entre países com interesses agrícolas devem também incluir Austrália e outras nações desenvolvidas, e não apenas as emergentes. A Casa Branca, porém, sabe que terá de lidar com o Brasil se quiser fazer avançar as negociações. Em Genebra, ontem, o americano perguntou ao embaixador brasileiro na OMC, Luiz Felipe de Seixas Correa, se o chanceler Celso Amorim estaria na reunião da Costa Rica na semana que vem. O Brasil será representado por Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura e Zoellick indicou, portanto, que tentará entrar em contato com Amorim nas próximas semanas para manter um diálogo sobre como avançar nas negociações. Estratégia Para Zoellick, uma das formas de fazer avançar as negociações seria a eliminação de temas como investimentos, concorrência e compras governamentais da agenda da OMC. "Temos de nos concentrar em agricultura", afirmou Zoellick. O representante da Casa Branca se diz convencido da necessidade de que a rodada da OMC elimine os subsídios às exportações, o que na realidade exigirá um esforço político e econômico muito maior da parte dos europeus que dos próprios americanos. Sobre os subsídios domésticos, ponto de maior sensibilidade para a Washington, Zoellick apenas apontou que está disposto a rever seu sistema, mas não fará a mudança sem que os europeus e japoneses também não reformem seus subsídios. Os Estados Unidos acreditam que se as reuniões avançarem nos próximos meses, a OMC poderá conseguir estabelecer um acordo sobre o rítmo da liberalização agrícola até o final de julho deste ano. O acordo deveria ter sido fechado em setembro do ano passado, em Cancún.