EUA querem acordo em separado com uruguaios

Em meio a mais uma crise no Mercosul, representantes dos Estados Unidos dão sinais ao Uruguai de que querem conceder preferências tarifárias a seus produtos e, assim, voltar a ter uma maior influência no Cone Sul. A medida seria um primeiro passo de um esforço para voltar a ganhar o espaço que a China está tomando dos americanos e ainda pressionar o Brasil a uma maior abertura. Pelas regras do Mercosul, os países do bloco não podem ter acordos comerciais isolados. Mas Washington propõe que apenas o seu mercado seja aberto a produtos uruguaios. A posição do Uruguai no Mercosul provocou polêmica há dois anos, quando Montevidéu alertou que não estava se beneficiando do bloco e queria negociar com mais países. Agora, os uruguaios ainda sofrem barreiras na exportação de leite ao Brasil e limitações no comércio com a Argentina. Informalmente, a diplomacia uruguaia insiste que o Mercosul não cumpre seus objetivos e países pequenos estão sendo afetados. Neste mês, o senador republicano Richard Lugar fez uma proposta aos demais senadores para que os Estados Unidos reduzam ou até eliminem tarifas de importação para bens do Uruguai. O tema agora está sendo avaliado. Diante da recessão, qualquer proposta de abertura é vista com desconfiança pelo setor privado nos EUA. Mas a proposta tem um tom mais político que comercial. Driblaria os acordos no Mercosul e serviria de trampolim político para que os americanos voltem ao Cone Sul com maior influência comercial. Lugar não esconde que o projeto tem objetivos estratégicos. "Preferências devem ser usadas estrategicamente para que possamos fazer avançar nossos objetivos de política externa", disse o senador na carta aos congressistas. O Uruguai, pelo menos por enquanto, não teria de fazer concessões a produtos americanos. Portanto, a tarifa de importação - comum a todos os países do Mercosul - não seria revista. Com isso, os americanos evitariam resistências no Mercosul e ao mesmo tempo atrairiam o Uruguai. O tema, encaminhado ao Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, promete ser polêmico no Mercosul. A diplomacia uruguaia informou que o presidente Tabaré Vázquez acompanha de perto o assunto. Em Montevidéu, diplomatas dizem que a proposta deve esperar a conclusão do processo eleitoral no Uruguai. Lugar pediu um estudo sobre a possibilidade de um acordo, já produzido e intitulado "Preferências Tarifárias ao Uruguai: uma oportunidade estratégica no Cone Sul". Para Montevidéu, o governo não teria de esperar um sinal verde do Mercosul. O estudo indica que essa seria a chance do Uruguai para "diversificar seu comércio". Para os americanos, o estudo indica que a entrada de bens uruguaios não afetaria nem a balança comercial nem o interesse setorial, já que os volumes são pequenos e não atingem 1% do comércio americano. Estrategicamente, porém, o acordo poderia ser vantajoso. Seria "um sinal de que os Estados Unidos não estão cedendo seus interesses" na região. O impacto também poderia ser sentido no Brasil. "O acordo poderia encorajar alguns governos relutantes a expandir suas relações comerciais com os Estados Unidos", diz o estudo, que cita especificamente o Brasil. O documento ainda admite que o papel dos EUA como principal parceiro comercial sofreu erosão nos últimos anos, provocado pelo maior comércio da China e pela expansão do Brasil na região. Enquanto os americanos se preparam para novo lobby na região, a diplomacia uruguaia não esconde sua decepção com a última cúpula do Mercosul, tanto em termos políticos como em relação às barreiras que se proliferam na Argentina e também no Brasil.