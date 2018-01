EUA querem acordos com Bolívia, Equador, Peru e Colômbia O chefe da Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR), Robert Zoellick, disse hoje que os EUA vão tentar assinar em 2004 acordos de livre comércio com Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. "É um voto de confiança nesses países e neste hemisfério", disse Zoellick em Miami, onde representantes de 34 países do continente participam das negociações para a Alca. Os quatro países já têm acesso especial aos mercados norte-americanos por causa da Lei de Preferência para o Comércio Andino, que vigora até 2006. No continente americano, os EUA já têm acordos de livre comércio com Canadá, México e Chile; e um acordo semelhante está sendo negociado com o bloco dos 15 países do Caribe. Para o porta-voz da organização não-governamental Oxfam International, Mark Fried, a iniciativa dos EUA para acordos bilaterais com países andinos "é uma tentativa de intimidar o Brasil".