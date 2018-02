EUA querem restringir pacotes de ajuda a emergentes Como parte de uma estratégia ampla para limitar o contágio de mercados emergentes e restringir os pacotes de ajuda oficiais, os EUA querem melhorar o processo de reestruturação de dívida soberana e fazer com que os credores internacionais passem a oferecer subsídios em vez de empréstimos, disse o subsecretário de Assuntos Internacionais do Tesouro norte-americano, John Taylor. "Hoje, quando os países se aproximam de uma situação em que a dívida é insustentável, é como chegar perto de um buraco negro; ninguém sabe exatamente o que irá acontecer", disse Taylor. "Isso leva a incertezas das organizações públicas oficiais e do mercado, e também a pressões para que o FMI libere ajudas financeiras mesmo em situações em que a dívida se torna insustentável". Ele acrescentou que o contágio caiu "dramaticamente" no último ano. Taylor disse que um exemplo disso é a crise econômica argentina, que não se espalhou a outros países.