EUA questionam na OMC novos subsídios à Airbus Os Estados Unidos solicitaram na Organização Mundial do Comércio (OMC) novas consultas da entidade à União Européia (UE). O pedido foi feito pelo fato do país considerar que os recentes subsídios britânicos recebidos pelo construtor aeronáutico Airbus são ilegais. O representante de Comércio dos EUA, Rob Portman, lamentou que "países-membros da UE tenham outorgado novos subsídios a Airbus", apesar de a legalidade de ajudas financeiras passadas e do mesmo tipo não terem sido examinadas ainda por juízes da OMC. Assegurou ainda que por "quase dois anos" seu país "buscou negociar (com a UE) o fim dos subsídios para a indústria aeronáutica civil". Segundo Portman, o passo dado pelo governo americano permitirá que um subsídio de 5,2 milhões de libras (cerca de R$ 20,5 milhões) concedido em dezembro último para a Airbus seja incluído em um julgamento que já está sendo realizado na OMC sobre o mesmo assunto. A ajuda foi aprovada pela Assembléia de Gales para formar operários que fabricarão o modelo Airbus A350. Em julho de 2005, a UE e a Casa Branca fizeram denúncias mútuas na OMC por considerarem que as ajudas que cada um deles concediam a suas respectivas indústrias aeronáuticas eram ilegais. Boeing A UE afirma que a americana Boeing recebeu mais de US$ 22 bilhões durante a última década em ajudas governamentais, enquanto os EUA asseguram que o consórcio europeu Airbus recebeu um montante superior a US$ 15 bilhões em subsídios. No entanto, Portman afirmou hoje que ainda acredita que uma solução negociada é possível, embora tenha insistido que os subsídios devem desaparecer de uma forma ou de outra. Grupos de especialistas foram nomeados em outubro último para resolver tais demandas, para as quais dispõem de um prazo de seis a nove meses, segundo regras estabelecidas no procedimento do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, do qual são integrantes. No entanto, o prazo poderia ser prolongado, como já ocorreu em outros casos considerados complexos.