EUA reafirmam necessidade de dólar forte O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, reafirmou neste domingo a posição do governo do presidente George W. Bush em favor de um dólar forte. As declarações acontecem na semana em que o euro bateu o recorde de valorização frente à moeda norte-americana. "Acreditamos em um dólar forte", disse Snow durante entrevista para a TV dos EUA. Segundo ele, a melhor forma de garantir o dólar forte é ter "fundamentos econômicos sólidos", afirmou. Apesar das declarações de Snow, analistas econômicos afirmam que a baixa do dólar está sendo boa para reduzir o déficit na balança comercial dos EUA, já que incentiva as exportações. O euro atingiu na sexta-feira um valor acima dos US$ 1,15, o que não ocorria desde o primeiro mês de vida da moeda européia. Segundo analistas, a tendência de alta do euro no longo prazo parece estar mais forte que nunca depois que o Banco Central Europeu confirmou a política de euro forte na quinta-feira observando que uma moeda forte ajudaria a manter um teto sobre a inflação.