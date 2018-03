EUA reclamam porque estão perdendo o jogo na soja, diz ministro As reclamações dos Estados Unidos em relação ao incremento das exportações brasileiras do complexo soja fazem parte "do jogo duríssimo" por mercados, disse hoje o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele afirmou que neste ano o Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos em exportações do complexo soja, atingindo US$ 8 bilhões, contra US$ 7 bilhões dos Estados Unidos. Segundo ele, os norte-americanos estão aumentando o interesse por terras no Brasil, especialmente na região do Cerrado. "Os Estados Unidos se deram conta de que o Brasil é um concorrente sério, até porque tem 40 milhões de hectares de terra disponíveis para a soja no Cerrado", disse. Segundo o ministro, não se justificam as queixas de produtores de soja dos EUA quanto aos juros da agricultura brasileira de 8,75%, que consideram subsídio. "A Farm Bill americana é que gera distorção no mercado. Neste ano não, porque os preços da soja estão aquecidos, mas se houver excedente de produção por conta desse mecanismo os preços da soja cairão", disse.