EUA recuam e anunciam fim da tarifa de importação de aço O porta-voz do governo norte-americano, Scott McClellan, leu uma nota do presidente George W. Bush, declarando que as tarifas temporárias sobre a importação de aço tiveram sucesso em conceder à indústria siderúrgica dos EUA o tempo necessário para se reestruturar, e que ele assinou um decreto eliminado essas tarifas. "Hoje, eu assinei um decreto eliminando as medidas de salvaguarda temporárias sobre o aço, que estabeleci em março de 2002", diz a nota. Em entrevista, o representante Comercial dos EUA, Robert Zoellick, não disse explicitamente que o governo estava revogando as tarifas sobre a importação de aço e também não citou a partir de quando a medida entrará em vigor. Zoellick também evitou dizer que os EUA estavam cedendo à decisão da Organização Mundial de Comércio (OMC) que considerou as salvaguardas ilegais.